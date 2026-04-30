Тактическая группа Северного флота провела тренировку расчётов береговых ракетных комплексов «Бастион» в Арктике

В рамках плановых занятий по боевой подготовке расчеты берегового ракетного комплекса «Бастион» из состава тактической группы Северного флота, базирующейся на архипелаге Земля Франца-Иосифа, провели тренировку.

С получением задачи по поражению корабельной группировки условного противника в акватории Северного Ледовитого океана расчёты берегового ракетного комплекса «Бастион» совершили марш из пункта постоянной дислокации в позиционный район.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, после получения сигнала на применение ракетного оружия боевые расчёты берегового ракетного комплекса выполнили стрельбу способом компьютерного моделирования по цели, имитирующей отряд кораблей условного противника и расположенной на удалении около 300 километров.

Во время тренировки ракетчики также осуществили ряд мероприятий по маскировке позиций и противодействию беспилотным летательным аппаратам.

Береговые ракетные комплексы «Бастион» со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс» позволяют создавать в Арктике зоны ограничения доступа и маневра и обеспечивать защиту территорий значительной протяженности. Их развертывание на боевых позициях происходит всего за несколько минут. Самонаводящаяся крылатая ракета движется к цели в 2,5 раза быстрее скорости звука, практически неуловима для современных систем ПВО-ПРО и способна вывести из строя боевой корабль любого водоизмещения на удалении в несколько сотен километров.

Фото: https://mil.ru/news/88ac1387-dc40-4604-a8d5-44e37477ddca