Тактическое учение по высадке морского десанта на необорудованное побережье арктического острова прошло успешно

По условиям учения, группировке сил Северного флота необходимо было отбить захваченный незаконными вооруженными формированиями плацдарм и обеспечить высадку морского десанта. Условного противника обозначал личный состав тактической группы береговых войск Северного флота, дислоцированной на острове.

Отряд боевых кораблей Северного флота, выполняющий задачи дальнего похода в Северном Ледовитом океане, провёл тактическое учение по высадке морского десанта на необорудованное побережье арктического острова.

Учение проводилось на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.

По условиям учения, группировке сил Северного флота необходимо было отбить захваченный незаконными вооруженными формированиями плацдарм и обеспечить высадку морского десанта. Условного противника обозначал личный состав тактической группы береговых войск Северного флота, дислоцированной на острове.

Группа по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами отряда боевых кораблей Северного флота осуществила скрытную высадку с быстроходных лодок для проведения разведки на арктическом побережье.

Учебный бой начался с нанесения артиллерийского удара по выявленным позициям «противника» расчётами корабельных орудий АК-100 большого противолодочного корабля «Североморск». Затем палубным вертолётом Ка-27 на побережье было переброшено подразделение морской пехоты.

После подготовки позиции для высадки техники и морского десанта на необорудованное побережье к береговой линии подошёл большой десантный корабль «Александр Отраковский». Способом «на упор» из твиндека корабля осуществили высадку самоходная реактивная установка разминирования УР-77 и двухзвенные вездеходы с морскими пехотинцами.

Как сообщает пресс-служба СФ, военнослужащими отдельного морского инженерного полка Северного флота в рамках учения была выполнена задача по проделыванию прохода в минно-взрывных заграждениях с помощью самоходной реактивной установки разминирования УР-77.

Воины-североморцы нанесли внезапный удар по подразделениям незаконных вооружённых формирований, отработали элементы проведения рейдовых действий – совершили марш и вышли в назначенный район.

Личный состав, задействованный в учении, продемонстрировал высокий уровень боевой выучки, качественно отработал тактику совместных действий при ведении боя за высадку морского десанта на необорудованное побережье в Арктике.

Фото и видео: https://vk.com/video-133441491_456283875