Тактильные модели памятников воинской славы станут неотъемлемой частью экскурсионных маршрутов по Кольскому краю

Коллекция тактильных моделей памятников, созданная в рамках проекта «Прикосновение к исторической памяти о Великой Победе в Заполярье для слепых и слабовидящих людей», положит начало постоянной экспозиции, которая станет неотъемлемой частью новых экскурсионных маршрутов по Кольскому краю. Об этом на встрече, посвященной первым итогам совместного проекта областной библиотеки для слепых и слабовидящих и Мурманского отделения Русского географического общества (РГО), рассказал заместитель председателя регионального отделения РГО и куратор проекта Сергей Гончаров. Встреча состоялась в Международный день слепых.

Напомним, в рамках проекта «Прикосновение к исторической памяти о Великой Победе в Заполярье для слепых и слабовидящих людей», получившего поддержку Фонда президентских грантов, были созданы уменьшенные копии памятников воинской славы города-героя Мурманска для тактильного восприятия людьми с проблемами зрения. Модель каждого памятника воспроизводит его в мельчайших деталях. К работе в творческой лаборатории трехмерного моделирования и тестированию миниатюр были привлечены слепые и слабовидящие пользователи библиотеки.

Как подчеркнула на встрече директор Мурманской областной библиотеки для слепых и слабовидящих Наталья Киреева, непосредственное участие в проекте людей с особенностями зрения дало им возможность не только получить новые знания, но и более активно включиться в социальную жизнь. Так, с августа по ноябрь в адаптированных экскурсиях к памятникам войны с использованием тактильных моделей приняли участие более 100 северян с проблемами зрения. Кроме того, в официальной группе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» были опубликованы тематические тифлокомментарии, которые вызвали огромный интерес у читателей.

Социальную значимость проекта в ходе встречи отметили и участники. По их мнению, он позволил людям с проблемами зрения «увидеть» образы памятных объектов, сформировать в своем сознании пространственное представление о них, прикоснуться к подвигу защитников Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

Проект завершён, но работа с моделями продолжается. Они будут использоваться на выездных мероприятиях библиотеки, при создании выставок и экспозиций, организации туристических маршрутов, проведении диктантов. Кроме того, участники проекта из числа инвалидов по зрению выступили с предложением создать модели памятников, установленных в городе недавно: памятника воинам Полярной дивизии, памятника стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны.

Сотрудничество библиотеки и регионального отделения Русского географического общества продолжится в 2021 году. В планах реализация совместного проекта «Маршрутом памяти» – путешествие по местам боевых действий в годы Великой Отечественной войны, расположенных на территории Печенгского района и Северной Норвегии.