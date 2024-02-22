Талант, помноженный на мастерство

В Мурманске на базе детского сада № 15 прошёл III тур финала городского конкурса «Ступеньки мастерства — 2024», который является муниципальным этапом Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года — 2024».

Как сообщает администрация города Мурманска, участники сразились в двух конкурсных испытаниях — «Мастерская педагога» и «Педагогические дебаты». В первом этапе каждый из претендентов провёл мастер-класс, где продемонстрировал собственную педагогическую методику. На дебатах ведущий с участниками обсуждал проблемы, тенденции и стратегии развития дошкольного образования. От конкурсантов требовалось грамотно, аргументированно и содержательно вести коммуникацию в определенной ситуации.

Результаты конкурса «Ступеньки мастерства-2024» подведут 5 марта. Победители и призёры будут отмечены дипломами комитета по образованию администрации города Мурманска, памятными подарками и денежными премиями. А также смогут представить Мурманск на региональном этапе Всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Воспитатель года России» и «Педагогический дебют».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26769&page=1