Талантливая апатитчанка вошла в состав легендарного ансамбля «Берёзка»

19-летняя Софья Иванова, участница ансамбля танца «Ангажемент» при Апатитском городском Дворце культуры, стала артисткой Государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка» имени Надежды Надеждиной.

Талантливую северянку заметили на Всероссийском хореографическом конкурсе в Череповце, где она оканчивает училище искусств. Член жюри, педагог Московского хореографического училища Дмитрий Михалин помог Софье отправить хореографический этюд на просмотр в Москву. Результат — приглашение в прославленный коллектив.

Как отмечает vk.com/murmanculture, Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка» имени Надежды Надеждиной признан национальным достоянием России. Более 70 лет «Берёзка» выступает на российской сцене.

Уже в июле девушку ждут яркие гастроли и работа на большой сцене. Успех северянки стал ещё одним подтверждением: в Кольском Заполярье живут настоящие таланты, достойные признания на всероссийском уровне.

