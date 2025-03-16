Люди, которые нас удивляют: бразильская бабушка, которой скоро исполнится 120 лет, китайцы, помешанные на игрушках «Disney»Мурманские команды КВН «Заполярье» и «Изи» прошли в четвертьфинал Международной лиги КВН в Минске
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)16.03.25 14:00

Талантливая кандалакшанка представит Мурманскую область на конкурсе «Звезда–2025»

Федеральный телеканал «Звезда» при поддержке Министерства обороны РФ запускает новый сезон Международного вокального конкурса «Звезда–2025». C 2015 года проект объединяет талантливых вокалистов из России, а также представителей стран БРИКС и СНГ.

Победителей определят по итогам всероссийского голосования телезрителей и решения экспертного жюри, которое возглавит заслуженный артист РФ, композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш.

От каждого региона страны будет выступать по одному участнику. Мурманскую область на конкурсе представит Наталия Кудринская из Кандалакши. Северянка с детства увлечена музыкой: окончила музыкальную школу, колледж искусств и РГСУ по специальности «педагог музыки». В настоящее время она работает хормейстером во Дворце культуры «Металлург» в Кандалакше, руководит тремя вокальными коллективами – детским, молодёжным и народным. Наталия также является солисткой ансамбля «Джаз-тайм» и актрисой театра «Крылья». В свободное время участвует в КВН, занимается спортом, танцами и активно совершенствует свои навыки, посещая мероприятия арт-кластера «Таврида».

Для Наталии особенно важна поддержка жителей родного Заполярья. От активности северян зависит, сможет ли она пройти в финал, если эксперты не выберут её напрямую. Поддержать нашу землячку можно будет с первого эфира, который стартует 5 апреля, через интернет-голосование.

Стоит отметить, что успехи заполярных артистов стали возможны в том числе благодаря поддержке сферы культуры на федеральном и региональном уровнях. Помимо модернизации инфраструктуры учреждений культуры, в рамках плана «На Севере — жить!» талантливые северяне могут получить гранты на развитие своих творческих проектов. Так, Наталья Кудринская стала лауреатом премии губернатора Мурманской области в 2024 году. Стипендию кандалакшанка вложила в свое обучение и совершенствование профессиональных навыков. Эти знания она использует в своей педагогической деятельности и передает их своим ученикам.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, конкурс «Звезда–2025» – это масштабное музыкальное шоу, направленное на объединение регионов России, стран БРИКС и СНГ через культуру и творчество. Участники представляют регионы, с которыми связана их творческая биография. Выступления сопровождаются видео-открытками, рассказывающими о конкурсантах и регионах, которые они представляют.
Подробная информация о конкурсе будет доступна на сайте зазвезду.рф с 29 марта 2025 года.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рабочие обгоняют программистов по темпам роста зарплат
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
-Правовая консультация (18+)Работадателей обязали доплачивать сотрудникам за наставничество
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире20:20«Летнее время». Художественный фильм (16+)22:00«Гость из Царства Теней» Концерт группы «Ария». '2019 (16+)00:30«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Мурманской области в лидеры по росту цен вышли вермишель, картофель и байховый чёрный чай-PRO Валюту (16+)Курс доллара просел почти на 1,05 рубля, евро теряет почти 65 копеек-PRO Энергетику (18+)За год зарплаты энергетиков в Мурманской области выросли на 18 тысяч рублей, а спрос на кадры увеличился на 24%-PRO ЖКХ (18+)Глава города Мурманска Юрий Сердечкин встретился с жителями-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика