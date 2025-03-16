Талантливая кандалакшанка представит Мурманскую область на конкурсе «Звезда–2025»

Федеральный телеканал «Звезда» при поддержке Министерства обороны РФ запускает новый сезон Международного вокального конкурса «Звезда–2025». C 2015 года проект объединяет талантливых вокалистов из России, а также представителей стран БРИКС и СНГ.

Победителей определят по итогам всероссийского голосования телезрителей и решения экспертного жюри, которое возглавит заслуженный артист РФ, композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш.

От каждого региона страны будет выступать по одному участнику. Мурманскую область на конкурсе представит Наталия Кудринская из Кандалакши. Северянка с детства увлечена музыкой: окончила музыкальную школу, колледж искусств и РГСУ по специальности «педагог музыки». В настоящее время она работает хормейстером во Дворце культуры «Металлург» в Кандалакше, руководит тремя вокальными коллективами – детским, молодёжным и народным. Наталия также является солисткой ансамбля «Джаз-тайм» и актрисой театра «Крылья». В свободное время участвует в КВН, занимается спортом, танцами и активно совершенствует свои навыки, посещая мероприятия арт-кластера «Таврида».

Для Наталии особенно важна поддержка жителей родного Заполярья. От активности северян зависит, сможет ли она пройти в финал, если эксперты не выберут её напрямую. Поддержать нашу землячку можно будет с первого эфира, который стартует 5 апреля, через интернет-голосование.

Стоит отметить, что успехи заполярных артистов стали возможны в том числе благодаря поддержке сферы культуры на федеральном и региональном уровнях. Помимо модернизации инфраструктуры учреждений культуры, в рамках плана «На Севере — жить!» талантливые северяне могут получить гранты на развитие своих творческих проектов. Так, Наталья Кудринская стала лауреатом премии губернатора Мурманской области в 2024 году. Стипендию кандалакшанка вложила в свое обучение и совершенствование профессиональных навыков. Эти знания она использует в своей педагогической деятельности и передает их своим ученикам.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, конкурс «Звезда–2025» – это масштабное музыкальное шоу, направленное на объединение регионов России, стран БРИКС и СНГ через культуру и творчество. Участники представляют регионы, с которыми связана их творческая биография. Выступления сопровождаются видео-открытками, рассказывающими о конкурсантах и регионах, которые они представляют.

Подробная информация о конкурсе будет доступна на сайте зазвезду.рф с 29 марта 2025 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/