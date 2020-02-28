Талантливые дети из политеха

Сегодня в рамках традиционного объезда депутаты Совета депутатов города Мурманска посетили Мурманский политехнический лицей.

В образовательном учреждении уделяется большое внимание развитию инженерно-технического мышления учащихся. Создана уникальная информационно-образовательная среда, обеспечен доступ ребят к современному оборудованию. Лицей – площадка для проведения научных выставок, конкурсов, презентаций.

На базе Мурманского политехнического лицея ежегодно проходит конференция «Юность. Наука. Культура – Арктика». В 2020 году свои проекты представили школьники из четырех регионов России: Мурманской, Белгородской, Саратовской областей и Республики Крым.

– Наша задача – всячески поддерживать одарённых детей. Мы гордимся талантливыми учащимися и всем педагогическим составом политехнического лицея, – отметила заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова.

В МПЛ много ярких, способных ребят. Примером может послужить Роман Симановский, ученик 10-го класса, который создал программу, позволяющую определять пневмонию по рентгеновским снимкам. Роман уже представил своё изобретение на Российской конференции учащихся «Юность. Наука. Культура – Арктика» и занял первое место на фестивале творческих работ «Леонардо».

Роман активно сотрудничает с мурманскими медицинскими учреждениями. Его новая программа проходит тестирование. По задумке автора, изобретение должно помочь оптимизировать работу врачей-рентгенологов.