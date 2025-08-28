Управление Росреестра по Мурманской области проводит «горячую линию» по вопросам осуществления государственного земельного надзораПРОГРАММЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В «СИНЕРГИИ»
28.08.25 08:45

Талантливые коллективы приглашают на IX межрегиональный фестиваль хореографического искусства «Полярный круг»

1-4 ноября 2025 года в Мурманской области состоится IX межрегиональный фестиваль хореографического искусства «Полярный круг» с международным участием.

Как отмечает vk.com/murmanculture, «Полярный круг» – это творческая площадка для сохранения единого культурного пространства и укрепления международного, и межрегионального культурного сотрудничества на основе общего интереса к танцу.

Хореографический жанр является одним из самых популярных и востребованных. Искусством танца увлечены не только дети, но и взрослые. В фестивале «Полярный круг» принимают участие коллективы, где занимаются ребята от 14 лет. Они представляют как досуговые учреждения, так и учебные.

Первый фестиваль прошёл в 2002 году.

За всю историю фестиваля его посетили лучшие творческие коллективы из Мурманской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Перми, Кирова, Владимира, Великого Новгорода, Петрозаводска, Архангельской области, Республики Коми, а также из Беларуси, Чехии, Норвегии, Швеции, Финляндии. И это порядка 4000 человек.

В программе фестиваля: открытые конкурсные просмотры коллективов-участников, выездные концертные программы на различных площадках города и области, мастер-классы, вечер знакомств. Намечена обширная культурная программа, которая познакомит с историей и современностью Кольского края, с традициями коренных народов Кольского Заполярья.

4 ноября состоится гала-концерт, посвящённый Дню народного единства, в котором будет проведена церемония награждения и представлены творческие номера участников фестиваля. Являясь носителями традиционной народной культуры, участники творческих коллективов благодаря фестивалю транслируют широкой зрительской аудитории лучшие образцы хореографического искусства своего региона и страны в целом.

Организаторы фестиваля уверены, что знакомство с многообразием культур способствует взаимному духовному обогащению, помогает лучше понять друг друга, увидеть общие, объединяющие все народы ценности – любовь к своей Родине, семье, стремление к миру и согласию, желание сохранить и передать следующим поколениям свои национальные традиции.

Круг, или, хоровод, является элементом многих традиционных культур. Он символизирует равные возможности для всех участников, в него может «войти» каждый желающий. И очень символично, что произойдёт это в Мурманске – столице Заполярья, крупнейшем городе за Полярным кругом.

Организаторы фестиваля – МРОО «Созвездие», Мурманский областной Дворец культуры имени С.М. Кирова при поддержке Министерства культуры Мурманской области.

 

 

