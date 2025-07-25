Таланты Мурманской области представили свои проекты на артшколе «Меганом» в Крыму

С 13 по 19 июля молодые жители Мурманской области приняли участие в летней школе Академии творческих индустрий «Меганом» в Судаке. Здесь молодые северяне представили свои идеи в области гастрономии, научного туризма и астрофотографии.

Мария Щигорцева и Юлия Мишкина участвовали в артшколе «Гастро.Юг», где разрабатывали блюда южно-черноморской кухни, сочетая научные подходы и инновационные технологии.

«В нашей школе мы разрабатывали блюда южно-черноморской кухни для гастрономического сета. Моя команда готовила шурпу с бараниной», — поделилась Мария.

Александра Морозова, представительница города Полярные Зори, стала капитаном команды в артшколе «По следам Курчатова», где разрабатывала туристические маршруты для атомных городов. Проект команды Александры занял первое место.

«Нам предстояло детально изучить город, выявить его идентичность и особенности, придумать увлекательный маршрут, включающий научную, экологическую и спортивную составляющие, и проработать его по дням», — рассказала северянка.

Злата Туровская участвовала в артшколе «Космос и искусство 2.0», где изучала техники съёмки звёздного неба и мир аудиовизуального искусства о космосе.

Как отмечает региональный комитет молодёжной политики, поездки на артшколу «Меганом» стали возможными благодаря поддержке по поручению губернатора Мурманской области, которые компенсирует затраты на транспорт для молодых талантов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550888/#&gid=1&pid=4