Танцоры вышли на паркет

Сегодня в Мурманске во Дворце спорта Центрального стадиона профсоюзов проходит Кубок города Мурманска по танцевальному спорту. Участники соревнуются в европейской, латиноамериканской программах и двоеборье. Перед судьями выступают как юные танцоры от 7 лет, так и опытные пары.

Как сообщает администрация города Мурманска, за звания лучших сражаются спортсмены из Мурманска, Мончегорска, Апатитов, Полярного и Оленегорска.

Победители и призеры соревнований получат награды, а также возможность повысить свой спортивный разряд и принять участие в стартах более высокого уровня в следующем сезоне.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23791&page=1