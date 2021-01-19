Танцуй онлай, пока молодой!

Традиционный молодежный бал «Татьянин день», посвященный Дню Российского студенчества, вновь соберёт заполярных студентов 25 января в 18.00. В этом году молодежь встретится в формате онлайн.

Вспомните сцены первого бала Наташи Ростовой! Пышные платья, фраки, музыка и, конечно, танцы! Весь январь в группе областной «Кировки» проходят онлайн мастер-классы под руководством Дмитрия Зотова. «Школа бальных танцев» научит азам вальса, котильона, квик-степа и польки. Особенно актуальными они будут для студентов Заполярья, которым предстоит записать свой танец на видео.

Звание Короля и Королевы бала получит та пара, которая снимет самый оригинальный ролик в формате Tik-tok.

Ещё одним состязанием станет «борьба» между студентами за звание «Самого творческого учебного заведения». Участники должны представить рассказать о своей творческой жизни в 2020 году на виртуальной онлайн-доске.

Итоги подведут 25 января в 18 часов в прямом эфире в рамках онлайн-проекта «В эфире «Кировка» в группе Дворца культуры.