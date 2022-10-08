Танк «M3 Lee», поднятый специалистами Северного флота со дна Баренцева моря, доставлен в Североморск

В главную базу Северного флота город Североморск килекторное судно аварийно-спасательного отряда Северного флота «КИЛ-143» доставило американский средний танк «M3 Lee» времен Второй мировой войны.

Этот уникальный исторический экспонат был поднят специалистами управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота с транспорта «Баллот», затонувшего в начале 1943 года в Баренцевом море вблизи острова Кильдин. Выскочив на камни в условиях плохой видимости судно получило серьезные повреждения. В основном оно было разгружено, но позже затонуло во время шторма.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, операцию по подъёму танка «M3 Lee», находившегося на дне Баренцева моря на глубине 50 – 52 метров, выполнила судоподъемная группа аварийно-спасательного отряда Северного флота в составе килекторного судна «КИЛ-143» и водолазного судна «ВМ-227».

Как рассказал заместитель начальника управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота капитан 1 ранга Михаил Белов, особенностью данной работы стала сложная гидрологическая обстановка в районе полуразрушенного затонувшего объекта. Сильные течения, меняющие свои направления на разных глубинах, не позволяли водолазам завести на объект тросовую лебёдку. Иногда её сносило на расстояние до 30 метров.

Было принято решение сначала сместить поднимаемый объект в сторону от полуразрушенного корпуса «Баллота», а потом уже поднимать на поверхность.

Работу водолазов на глубине, а также сам процесс подъема затонувшего объекта спасатели Северного флота контролировали с помощью необитаемых телеуправляемых аппаратов.

Американский танк «M3 Lee» времен Второй Мировой войны – не первый исторический экспонат, поднятый специалистами управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота со дна Баренцева моря. В период с 2014 года со дна Баренцева моря поднято 10 исторических экземпляров бронетехники – шесть танков «Шерман» с затонувшего транспорта «Томас Дональдсон» и четыре «M3 Lee» – с транспорта «Баллот».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, «М3 Lee» - американский средний танк периода Второй Мировой войны. Назван в честь военачальника времен гражданской войны в США – генерала Роберта Ли. Из-за отсутствия опыта производства танковых башен с орудиями крупного калибра, основное вооружение танка – 75-мм пушка была установлена в корпусе. Во вращающейся башне устанавливалось вспомогательное вооружение – 37-мм пушка. В 1942 г. был заменен танком М4 «Шерман», который унаследовал от М3 ходовую часть и моторно-трансмиссионные узлы и агрегаты.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12440837@egNews