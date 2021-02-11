Танкер Северного флота «Вязьма» обеспечит дальний поход фрегата «Адмирал флота Касатонов» в Средиземном море

Средний морской танкер «Вязьма» обеспечит действия фрегата «Адмирал флота Касатонов» в дальнем походе. Несколько дней назад танкер вошёл в Средиземное море через Гибралтарский пролив и направился на встречу с фрегатом и спасательным буксиром «Николай Чикер».

Средний морской танкер «Вязьма» является постоянным участником дальних походов группировок надводных сил Северного флота. Судно имеет запас топлива, пресной воды и продовольствия, достаточный для обеспечения отряда кораблей и судов в течение нескольких месяцев.

На борту танкера помимо штатного гражданского экипажа размещена группа морских пехотинцев с оружием для обеспечения безопасности судна, идущего под флагом вспомогательного флота ВМФ России.

В Средиземном море танкер «Вязьма» совершит деловые заходы в порты ряда приморских государств, сообщает пресс-служба Северного флота.