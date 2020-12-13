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Мурманская область. Арктика (16+)13.12.20 09:10

Танкисты армейского корпуса Северного флота отработали вождение боевых машин по сложному рельефу местности

В танковом батальоне отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота прошли первые занятия в новом учебном периоде по вождению боевых машин.

На занятиях было задействовано более 70 военнослужащих и 15 «арктических» танков Т-80БВМ. Их экипажи отработали подготовку техники к маршу и начало движения, увеличение скорости и дистанции на марше в составе подразделения. Также механики-водители отработали движение по участку местности со сложным рельефом, преодолели искусственные и естественные препятствия на маршруте: колейный мост, противотанковый ров, минновзрывное заграждение, подъемы и спуски с разными углами наклона.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, занятия по вождению боевых машин направлены на совершенствование профессионального мастерства экипажей танков Т-80БВМ, предназначенных для эксплуатации на Крайнем Севере и в Арктике. Они позволяют закрепить навыки личного состава по эксплуатации техники в условиях полярной ночи, глубокого снежного покрова и низких температур.

 

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