Танкисты отдельной мотострелковой бригады Северного флота провели занятие по вождению танков Т-80БВМ на одном из полигонов в Мурманской области. На занятие по вождению было привлечено более 70 военнослужащих и более 10 единиц танков Т-80БВМ.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в ходе занятия военнослужащие выполняли задачи по прохождению специальной трассы, оборудованной 15 различными искусственными и естественными препятствиями: противотанковыми рвами, минно-взрывными заграждениями, косогорами и колейными мостами. Также танкисты в составе колонн на максимально допустимых скоростях отработали выполнение манёвров различной сложности.

Подобные занятия требуют слаженности танковых экипажей, тренируют мастерство и реакцию механиков-водителей.

Как сообщает пресс-служба СФ, итоги занятия показали высокую подготовку механиков-водителей. В последующем, танкисты проведут стрельбы из штатного вооружения танков Т-80БВМ по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим различные наземные цели: танки, безоткатное орудие на автомобиле и ручной противотанковый гранатомёт на дистанции от 700 до 2000 метров.

Танк Т-80БВМ оснащён газотурбинным двигателем, адаптированным для эксплуатации в суровых климатических условиях Крайнего Севера и Арктики. Он обладает высокими эксплуатационными и боевыми характеристиками, оснащён современным вооружением. Танковый батальон отдельной мотострелковой бригады Северного флота был полностью перевооружён на эти машины в 2019 году.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12403202@egNews