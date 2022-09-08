Танкисты Северного флота к своему профессиональному празднику подготовили показательную программу для жителей Заполярья
Ко Дню танкиста, который отмечается во второе воскресенье сентября, военнослужащие отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота подготовили показательную программу для жителей Заполярья. 11 сентября на танковой директрисе в районе поселка Корзуново Мурманской области, состоятся праздничные и показные мероприятия, в которых смогут принять участие жители региона.
В праздничной программе демонстрация боевых возможностей танков Т-80БВМ, стоящих на вооружении армейского корпуса СФ. Самые зрелищные элементы динамического показа – это выполнение танком выстрела в прыжке с трамплина. Выполнение упражнения «танковая карусель», в ходе которого ведется фланговая стрельба с ходу из-за укрытия по каждой из мишеней с новой позиции. Зрителям также покажут действия танковых боевых двоек: в обороне – когда стрельба ведется двумя танками с места со сменой огневой позиции из-за укрытия под прикрытием второго танка, и в наступлении – когда первым танком огонь по цели ведется с ходу при выдвижении на первую огневую позицию, а вторым – при выдвижении с первой огневой позиции в укрытие.
Танкисты также выполнят упражнения контрольных стрельб штатным снарядом, покажут парные элементы вождения танка Т-80БВМ под названием «танковый вальс». А женский танковый экипаж продемонстрирует безупречное владение боевой машиной и системой управления огнём, забивая гвоздь и разрезая дыню танковой пушкой.
Артиллеристы в ходе динамического показа выполнят стрельбу из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и залп из 120-мм миномета.
Как сообщает пресс-служба СФ, на полигоне будет развернута выставка современного вооружения и военной техники береговых войск Северного флота, пройдёт выступление военного оркестра с праздничной программой, будет работать полевая кухня.
Также будет организована площадка вождения бронетехники, на которой опытные инструкторы прокатят желающих на танках Т-80БВМ и на гусеничных многоцелевых транспортерах МТ-ЛБ.
Проезд на территорию танковой директрисы в районе посёлка Корзуново 11 сентября будет свободным. Начало мероприятий в 11.00.
Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12437316@egNews