Танкисты Северного флота отработали тактику ведения боевых действий в Арктике

Военнослужащие танкового батальона отдельной мотострелковой бригады Северного флота провели тренировку по ведению маневренного боя в условиях Крайнего Севера и Арктики. В ходе тренировки они отработали совместные действия с подразделениями артиллерии - при поддержке реактивных систем залпового огня «Град»

Танкисты выполнили стрельбу из 125-мм пушки «арктического» танка Т-80БВМ штатным снарядом по появляющимся и движущимся целям с ходу на расстоянии до 5000 метров. Мишени имитировали бронетехнику, атакующую группу пехоты, безоткатное орудие на автомобиле и ручной противотанковый гранатомёт.

В ходе тренировки танковые экипажи применили тактику ведения боя под названием «Танковая карусель», когда боевые машины находятся в непрерывном движении с постоянной сменой огневой позиций, маневрируя вдоль бруствера, и ведут непрерывную стрельбу по условному противнику. Данная тактика развивает у танкистов реакцию и способность действовать нестандартно при решении боевых задач.

Во время выполнения боевых упражнений особое внимание уделялось совершенствованию профессиональных навыков и слаженности действий экипажей танков, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12438923@egNews