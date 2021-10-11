Танкисты Северного флота провели контрольные занятия по боевой подготовке за летний период обучения

В Печенгском районе Мурманской области личный состав танкового батальона отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота продемонстрировал свои профессиональные навыки по предметам боевой подготовки за летний период обучения.

В ходе контрольных занятий у всех военнослужащих: от офицеров до рядовых были проверены теоретические знания и практические навыки по предметам боевой подготовки. Танкисты сдавали зачёты по тактике, огневой инженерной, строевой и физической подготовке, а также вождению боевых машин и радиационной, химической и биологической защите.

На полигонах военнослужащие выполнили различные нормативы по боевой подготовке. Экипажи боевых машин провели стрельбы из «арктических» танков Т-80БВМ по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника. Механики-водители показали высокие результаты при вождении танков по маршруту оборудованному искусственными и естественными препятствиями, такими как противотанковый ров, колейный мост, минновзрывное заграждение, участок маневрирования с подъёмом и спуском.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, контрольные занятия проводились под руководством командира отдельной мотострелковой бригады полковника Дениса Курило для проверки навыков и умений военнослужащих, а также оценки их подготовленности за летний период обучения.