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Мурманская область. Арктика (16+)08.12.22 19:35

Танкисты Северного флота совершенствуют боевое мастерство в преддверии Дня Героев Отечества

На заполярных полигонах Северного флота каждый день независимо от погодных условий продолжается ежедневная кропотливая работа. В ходе боевой учёбы танкисты учатся выполнять огневые и тактические задачи.

В составе танковых экипажей состоят и военнослужащие, награждённые государственными наградами за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции.

Старший сержант Александр — старшина танковой роты. В середине мая на блокпосту российские военнослужащие в составе мотострелкового взвода и трех танков удерживали позиции против более 300 наемников и сил ВСУ. В ходе боев были уничтожены живая сила и пикапы противника. После очередного артиллерийского обстрела блокпоста прямым попаданием в танк был ранен механик-водитель, командир взвода был вынужден покинуть позицию, командование двумя другими танками Александр принял на себя. В ходе наступления противника пост был окружён, было принято решение прорваться и нанести огневое поражение. При попытке прорваться в результате трёх попаданий противотанковых средств одна из боевых машин получила повреждение, но, несмотря на это, экипажи выполнили боевую задачу.

Александр с раннего детства хотел быть военным. Срочная служба укрепила желание. Был в пехоте, но последние годы он — настоящий танкист. Бронетехника, говорит, это моё. Подтверждение тому — Георгиевский крест IV степени, медаль «За боевые отличия».

Как сейчас рассказывает Александр на занятиях со своими подчиненными: «В бою бояться некогда. Особенно командиру. Промедление смерти подобно — это буквально. Страшно бывает после боя, когда осознаешь, что было, и что могло бы быть».

У ещё одного командира танка — Сергея — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль «За боевые отличия».

Старший сержант Сергей принимал участие в специальной военной операции в должности командира танка. В ходе боев он неоднократно выводил технику из-под артобстрела, после попадания в танк противотанковой управляемой ракеты вытащил раненого механика и эвакуировал его в тыл, затем в ночное время эвакуировал свою боевую машину, после чего вернулся на позиции. Уничтожал живую силу, командные пункты и технику ВСУ.

Оба танкиста героями себя, конечно, не считают. Знают, зачем они здесь. Передают свой боевой опыт товарищам и тем, кто пришёл в армию из запаса. Главная оценка их действий — оценка командира.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, командир танкового взвода лейтенант Ахмат отзывается о своих подчиненных так: «Отличные ребята. Как и в повседневной жизни, так и в бою».

Но и на учениях, и на передовой было бы намного сложнее, если бы не родные и близкие. Дома ждут и поддерживают надежность тыла семьи.

Светлана, жена одного из военнослужащих, сказала: «Мы папу ценим не медалями, не наградами. Нам важно, чтобы он знал, что он делает и для кого. Он верит, мы верим. Он любит, мы любим. Мы — одно целое. А награды — дополнительный бонус. Награда в том, что он у нас есть такой один-единственный, родной и самый любимый».

В России День Героев Отечества — это праздник тех, кто удостоен высших государственных наград и званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, ордена Святого Георгия и ордена Славы. Но россияне уже давно чествуют в этот день всех, кто проявил себя в ратном деле. Герои свои и у каждой семьи, и у каждого воинского коллектива.

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12447947@egNews

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