Танкисты Северного флота совершенствуют свою боевую выучку с учётом опыта специальной военной операции

На полигонах Мурманской области танкисты отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса совершенствуют свою боевую выучку на танках Т-80 БВМ, применяя опыт, полученный в ходе специальной военной операции.

Среди основных, отрабатываемых на полигоне элементов, так называемая «танковая карусель» – фронтальная стрельба в движении с постоянной сменой позиций, отработка действий танковых экипажей в паре в наступлении и в обороне, когда осуществляется взаимное прикрытие при поочередной смене огневых позиций.

Как сообщает пресс-служба СФ, действия танкистов Северного флота в ходе специальной военной операции высоко оценены государством - около 80% военнослужащих танковых подразделений удостоены государственных наград.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12428125@egNews