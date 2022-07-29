«Танковая карусель» - навыки ведения боя в паре отрабатывают экипажи танковых подразделений Северного флота

В Мурманской области танкисты отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота совершенствуют методы ведения боя на танках Т-80 БВМ, с учётом опыта современных военных конфликтов.

Занятия с танковыми экипажами по вождению боевых машин, тактике действий и огневой подготовке с танкистами проводят офицеры, получившие боевой опыт в ходе специальной военной операции (СВО) на Донбассе и Украине, и вернувшиеся в подразделения во время плановой замены.

В ходе плановых занятий по огневой подготовке на полигоне танкисты отрабатывают непрерывное ведение огня по условному противнику в паре, когда один экипаж прикрывает второй, при поочередной смене огневых позиций.

Такую тактику ведения боя называют «танковой каруселью». На Северном флоте этот элемент подготовки танкистов усложнили – сектора стрельбы и последовательность поднятия мишеней заранее экипажам неизвестны. К тому же, экипажам необходимо в ходе выполнения упражнения использовать естественные прикрытия – бруствер, складки местности, особенности рельефа, растительность и т.п.

Тренировки по тактике ведения боя развивают у танковых экипажей реакцию и способность действовать нестандартно при решении боевых задач, сообщает пресс-служба Северного флота.

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https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12430913@egNews