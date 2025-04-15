«Таолу» и «кунг-фу»: на региональном соревновании по ушу в Мончегорске определили сильнейших спортсменов

В Мончегорске в физкультурно-оздоровительном комплексе «Умка» провели чемпионат и первенство Мурманской области по ушу. На площадку вышли 25 спортсменов. Они боролись за медали в дисциплинах «таолу» и «кунг-фу-традиционное ушу».

Победителями чемпионата в различных видах программ стали Аэлита Лахмыткина, Алина Виноградова и Павел Гаврилов.

По итогам первенства золотые медали в различных видах программ и возрастных группах завоевали: Вероника Карачева, Ксения Маркина, Полина Караваева, Мария Долдина, Василиса Иванова, София Расхожева, Андрей Аргатюк, Олег Понарьин. Серебряные призёры соревнований: Марьяна Храмова, Данил Ковалёв, Екатерина Матинина, Артём Тарасов. Бронзовые награды у Амины Чумичёвой, Вадима Батанова, Ксении Скуртовой и Михаила Боева.

Победители и призёры награждены грамотами и медалями министерства спорта Мурманской области.

Соревнования проводились с целью повышение уровня спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной команды Мурманской области, выполнения спортивных разрядов, а также для подготовки спортивного резерва.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/