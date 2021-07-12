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Мурманская область. Арктика (16+)12.07.21 13:30

Тарифную «конституцию» готовят для России

ФАС подготовила первую в России концепцию долгосрочного тарифного регулирования. Документ уже утверждён правительством, сообщают «Известия».

Концепция подразумевает создание единого тарифного закона, формирование единых принципов для долгосрочных цен на услуги в отраслях. Они будут действовать не меньше трёх лет.

Опрошенные изданием эксперты и участники рынка, а также представители бизнеса в целом одобряют инициативу антимонопольной службы. По их мнению, изменения — «верный шаг на пути к обеспечению стабильного тарифного регулирования в стране».

Закон, который ещё дорабатывается, будет запрещать корректировку тарифов и параметров регулирования деятельности организаций в течение не менее трёх лет.

Будущее единое тарифное регулирование предполагает установление экономически обоснованных тарифов, в том числе с применением «эталонного» принципа их формирования, создание единой тарифной платформы, сохранение РСО всей дополнительной прибыли (экономии) на инвестиционные мероприятия.

«Сегодня сэкономленные средства вычитаются из тарифов на следующий год — у компаний нет стимула в оптимизации, получаются тарифные «качели», — цитирует газета представителя ФАС. Кроме того, будет выстроена система мер господдержки регулируемых отраслей экономики. Также в ФАС обещали продумать, как снизить барьеры для доступа на эти рынки новых участников. 

Новый документ станет своеобразной конституцией — встанет во главу угла тарифного регулирования, отметили в антимонопольной службе. Там добавили, что все положения концепции в один закон уместить невозможно, поэтому параллельно готовятся изменения в существующие правительственные постановления, акты, отраслевые законы.

В планах также выстраивание системы мер господдержки регулируемых отраслей экономики (в том числе посредством разработки нацпроектов).

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