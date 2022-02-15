Тарифные решения на 2022 год переведены в цифровой формат

В рамках цифровизации экономики комитет по тарифному регулированию Мурманской области перевёл в цифровой формат принятые тарифные решения на 2022 год по всем регулируемым видам деятельности. Такой формат предоставляет возможность максимально быстро и эффективно анализировать итоги завершенной тарифной кампании.

С помощью федеральной государственной информационной системы информация направляется в адрес Федеральной антимонопольной службы России, что позволяет оперативно контролировать принятые тарифные решения органов исполнительной власти субъектов РФ в области тарифного регулирования. Кроме того, цифровизация данных поможет в кратчайшие сроки подготовить информацию для высших должностных лиц страны с целью улучшения контроля и управления в сфере тарифного регулирования.