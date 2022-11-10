Тарифы на газ в России с 1 декабря 2022 года могут вырасти на 8,5%

Такой размер индексации как для населения, так и для промышленности предусмотрен проектами приказов Федеральной антимонопольной службы (ФАС), размещенных на портале проектов нормативных правовых актов.

В пресс-службе ФАС сообщают, что изменение тарифов предусмотрено прогнозом социально-экономического развития РФ, подготовленным Минэкономразвития. При этом в антимонопольном ведомстве подчеркнули, что в последующем тарифы не будут изменяться полтора года - до 1 июля 2024 года.

«ФАС России проконтролирует обоснованность изменения тарифов на газ. Индексация не приведёт к снижению спроса на этот энергоресурс, объёмы поставок газа для внутренних потребителей Российской Федерации будут увеличиваться с учетом реализации программы газификации», - отметили в ФАС.

На фоне текущего уровня инфляции тарифы для населения изменяются ниже инфляции, добавили в антимонопольной службе.