Тарифы на перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом по межмуниципальным маршрутам изменятся в соответствии с годовой инфляцией

Состоялось заседание правления комитета по тарифному регулированию Мурманской области по вопросу установления тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам.

Как отмечено на заседании, действующие тарифы для пассажиров, установленные с 1 июля 2018 года, оставались неизменными в течение двух лет. В тоже время, уровень инфляции, согласно официальному прогнозу Минэкономразвития Российской Федерации, за период 2019-2020 годы сложился около 8 %.

Как сообщает комитет по тарифному регулированию Мурманской области, вместе с тем, согласно принятому решению правления комитета от 15.06.2020 № 21/2, тарифы на перевозки пассажиров с 1 июля 2020 года увеличены только на годовой показатель инфляции в размере 3,0% и составили: пригородные перевозки – 3,17 руб./пасс. км, междугородные перевозки – 4,00 руб./пасс. км.

Таким образом, при средней протяженности маршрута увеличение платы за проезд в пригородном сообщении составит не более 3 рублей за поездку, а в междугороднем сообщении – не более 18 рублей за поездку.