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Мурманская область. Арктика (16+)05.09.23 16:30

Тарифы на услуги ‎«Почты России» по пересылке будут расти

Федеральная антимонопольная служба подготовила проект приказа об увеличении максимальных тарифов на услуги ‎«Почты России» по пересылке внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей) в 2023 году. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

На основе расчётов, проведенных «Почтой России», ФАС предлагает повысить максимальные тарифы на пересылку простой письменной корреспонденции на 7,3 процента, на пересылку заказной письменной корреспонденции — на 6,3, на пересылку корреспонденции с объявленной ценностью — на 6,8 процента. В среднем изменение тарифов составит 6,6 процента.

Согласно проекту приказа, стоимость пересылки простого письма весом до 20 граммов вырастет с 27 до 29 рублей, заказного письма — с 63 до 67, письма с объявленной ценностью — со 130 до 139 рублей. Пересылка бандероли весом до 100 граммов подорожает с 45 до 48 рублей, заказной бандероли свыше 100 граммов — с 81 до 86 рублей.

Плата за каждые полные или неполные 500 граммов веса бандероли с объявленной ценностью в зависимости от расстояния пересылки составит: 142 рубля (при расстоянии до 600 километров), 150 (601 — 2000), 169 (2001 — 5000), 192 (5001 — 8000), 213 рублей (свыше 8000).

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