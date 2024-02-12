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Мурманская область. Арктика (16+)12.02.24 12:30

Тарифы на ЖКХ в России можно повысить в среднем на 18% - профессор Сергей Сиваев

Тарифы на ЖКХ в России можно повысить в среднем на 18%, если при их регулировании учитывать доступность услуг для россиян с учётом региона, при этом в отрасль ежегодно будет дополнительно привлекаться 670 миллиардов рублей, такие расчёты привел на круглом столе в Институте экономики города профессор факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Сергей Сиваев, пишет 1prime.ru.

«Последнее десятилетие тарифы на коммунальные услуги для населения повышаются в соответствии с устанавливаемыми ежегодно на федеральном уровне предельными индексами роста, которые все эти годы остаются ниже фактического уровня инфляции. В экономическом смысле это означает, что реальные доходы коммунальных предприятий все эти годы сокращаются. Как следствие возникает высокий износ основных фондов в коммунальном секторе, убытки коммунальных предприятий, отсутствие инвестиционной привлекательности для частного бизнеса, ставка на ограниченные бюджетные и квазибюджетные механизмы федерального уровня для модернизации коммунальной инфраструктуры», — рассказал он.

Профессор напомнил, что в России действует программа адресной помощи семьям с низкими доходами по оплате ЖКХ. Однако за последнее десятилетие доля домохозяйств, получающих жилищные субсидии, сократилась на треть — с 6,4% в 2013 году до 4,4% в 2022 году. Это фактически означает, что тарифы на коммунальные услуги для населения росли медленнее, чем доходы низкодоходных домохозяйств. Для сравнения, в 2003 году доля домохозяйств, получающих жилищные субсидии, сократилась на 70%.

При этом вследствие ограничений на рост тарифов увеличиваются расходы на субсидирование организациям разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами для населения. В 2021 году они составили 136,1 миллиарда рублей, расходы региональных бюджетов на субсидирование платы населения на ЖКУ в 2021 году оказались вдвое меньше (73,7 миллиарда).

«В итоге складывается парадоксальная ситуация: коммунальные предприятия испытывают острую нехватку средств для операционной деятельности и модернизации, адресная программа помощи низкодоходным семьям в оплате ЖКУ сокращается, а растущая бюджетная поддержка на субсидирование межтарифной разницы фактически повышает доступность ЖКУ для тех, кто больше потребляет, а это далеко не бедные слои населения», — отметил Сиваев.

Профессор предложил рассмотреть модель, согласно которой при регулировании тарифов используется критерий их финансовой доступности для населения. В качестве критерия предлагается учитывать долю домохозяйств-получателей жилищных субсидий по субъекту РФ. Превышение предельного значения этой доли означает финансовую недоступность и невозможность подорожания коммунальных услуг выше уровня инфляции. Если предельное значения не достигнуто, то можно допустить повышение тарифов.

Для использования критерия финансовой доступности коммунальных услуг параметры программы субсидий должны быть едиными по стране. Для этого регулирование параметров данной программы и, возможно, в значительной степени её софинансирование следует перенести на федеральный уровень, предложил профессор.

Он также обратил внимание, что многие субъекты РФ смягчили условия предоставления субсидий по сравнению с федеральными стандартами. На этом фоне предлагается ввести новые и более мягкие федеральные стандарты программы, понизив порог участия в ней. Для этого Сиваев предложил изменить два ключевых параметра — максимально допустимую долю расходов домохозяйств на оплату ЖКУ в совокупном семейном доходе (с 22% до 18% или 15%) и стандарт нормативной площади жилого помещения (с 18 до 23 квадратных метров, то есть до среднероссийской жилищной обеспеченности).

По его словам, с учётом прогнозного роста обращаемости домохозяйств за жилищными субсидиями и текущего уровня тарифов доля получателей субсидий составит 13,8%. При этом прогнозные расчёты показывают, что в 27 регионах нет возможности роста тарифов на ЖКХ выше уровня инфляции, в 11 субъектах тарифы могут быть повышены от 2% до 10%, в 12 субъектах — от 10% до 20%, в шести — от 20% до 30%, в 29 — более чем на 30%.

«Среднее возможное повышение тарифов по субъектам РФ — 18%. Оценка дополнительных доходов РСО — 670 миллиардов в год. Расходы на программу жилищных субсидий — 270 миллиардов в год», — заключил Сергей Сиваев.

 

 

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