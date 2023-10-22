Тарифы поехали…

С 1 декабря 2023 года произойдёт индексация грузовых железнодорожных тарифов, а с учётом надбавок они вырастут на 10,75%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Базовая индексация составит 7,6%, с учётом надбавок, связанных с капремонтом инфраструктуры и транспортной безопасностью, тарифы вырастут на 10,75%.

Дополнительного повышения тарифов в январе 2024 года не будет.

Помимо этого, с 1 января по 31 декабря 2024 года будет продлено неприменение понижающих коэффициентов (0,4 и 0,895) при определении платы за экспортные перевозки каменного угля ж/д транспортом.