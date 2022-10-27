ТАРК Северного флота «Пётр Великий» отработал в Баренцевом море взаимодействие с авиацией

Сегодня тяжёлый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Пётр Великий» в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море отработал ряд учебно-боевых задач во взаимодействии с самолётами и вертолётами армии ВВС и ПВО.

Была проверена работа радиотехнических средств вооружения корабля в различных режимах работы по обнаружению и сопровождению воздушных целей. Роль воздушной цели выполнял противолодочный самолет Ил-38.

Затем экипаж отработал взаимодействие с палубными противолодочными вертолетами Ка-27 по поиску подводных лодок условного противника, а также по обеспечению приема вертолетов на палубу корабля.

Ранее экипаж крейсера провёл корабельное учение по противолодочной обороне.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, ТАРК «Пётр Великий» — самый большой в мире неавианосный ударный боевой корабль, оснащенный ядерной энергетической установкой. Он предназначен для поражения крупных надводных целей, обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны. Крейсер оснащён современными системами вооружения. Ему нет равных как по числу типов оружия, так и по его количеству.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12443298@egNews