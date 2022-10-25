ТАРК Северного флота «Пётр Великий» вышел в Баренцево море для выполнения плановых задач боевой подготовки

Тяжёлый атомный ракетный крейсер (ТАРК) Северного флота «Пётр Великий» вышел в Баренцево море для выполнения задач боевой подготовки.

Несколькими днями ранее экипаж ТАРК «Пётр Великий» отработал вопросы, связанные с подготовкой корабля в базе, проведением допуска корабля к выходу в море.

В полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море экипаж крейсера приступил к отработке учебно-боевых задач во взаимодействии с самолётами и вертолётами армии ВВС и ПВО.

На первом этапе была проверена работа радиотехнических средств вооружения корабля в различных режимах работы по обнаружению и сопровождению воздушных целей. Роль воздушной цели выполнял противолодочный самолёт Ил-38.

В течение ближайшего времени экипаж крейсера «Пётр Великий» проведет ряд учений по противолодочной и противовоздушной обороне.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, ТАРК «Пётр Великий» - это самый большой в мире неавианосный ударный боевой корабль, оснащённый ядерной энергетической установкой. Он предназначен для поражения крупных надводных целей, обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны. Крейсер оснащён современными системами вооружения. Ему нет равных как по числу типов оружия, так и по его количеству.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12442955@egNews