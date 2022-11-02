ТАРКР «Пётр Великий» вышел в полигоны боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море для отработки плановых задач

Тяжёлый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Пётр Великий» вчера вышел в полигоны боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море для отработки плановых учебно-боевых задач.

В течение нескольких дней экипаж крейсера продолжит отрабатывать взаимодействие с корабельной авиацией - противолодочными и поисково-спасательными вертолётами Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота.

Экипажем крейсера «Пётр Великий» также будут проведены корабельные учения по противолодочной и противовоздушной обороне.

На прошлой неделе тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» уже выполнил в Баренцевом море ряд плановых задач боевой подготовки, в том числе отработал взаимодействие с экипажами атомных подводных лодок.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, ТАРКР «Пётр Великий» - это самый большой в мире неавианосный ударный боевой корабль, оснащённый ядерной энергетической установкой. Он предназначен для поражения крупных надводных целей, обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны. Крейсер оснащён современными системами вооружения. Ему нет равных как по числу типов оружия, так и по его количеству.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12443831@egNews