Татарское культурное общество «Якташ» приглашает на концерт солистов Казанской городской филармонии

24 октября Мурманская региональная общественная организация содействия развитию татарской культуры «Татарское культурное общество «Якташ» (Земляк) приглашает жителей Мурманска и Мурманской области на концерт с участием заслуженных и народных артистов Республики Татарстан – Эльвиры Хайруллиной, Ильнура Фасхутдинова и Рустема Насыбуллина.

В исполнении солистов Казанской городской филармонии прозвучат как современные, так и классические татарские песни, которые никого не оставят равнодушными.

Концерт состоится в 18.30 в Доме культуры Ленинского округа города Мурманска по адресу: ул. Лобова, 47. Вход бесплатный.

Фото: https://gov-murman.ru