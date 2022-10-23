Мурманская область. Арктика (16+)23.10.22 16:00
Татарское культурное общество «Якташ» приглашает на концерт солистов Казанской городской филармонии
24 октября Мурманская региональная общественная организация содействия развитию татарской культуры «Татарское культурное общество «Якташ» (Земляк) приглашает жителей Мурманска и Мурманской области на концерт с участием заслуженных и народных артистов Республики Татарстан – Эльвиры Хайруллиной, Ильнура Фасхутдинова и Рустема Насыбуллина.
В исполнении солистов Казанской городской филармонии прозвучат как современные, так и классические татарские песни, которые никого не оставят равнодушными.
Концерт состоится в 18.30 в Доме культуры Ленинского округа города Мурманска по адресу: ул. Лобова, 47. Вход бесплатный.
Фото: https://gov-murman.ru
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