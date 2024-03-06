Татуировка, серенада, увольнение — на что готовы мужчины ради женщин

Женитьба, по мнению каждого четвертого мужчины, — самое безрассудное, что только им приходилось делать ради женщины. К такому заключению пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных мужчин из всех округов страны.

В преддверии 8 Марта 27% мужчин заявили, что женитьба является самым необдуманным поступком, который они совершили ради женщины.

4% мужчин безрассудным поступком назвали долгие поездки ради встреч с любимой. 3% считают безумием со своей стороны признание в любви. Ещё 3% ради женщины решились на переезд.

По 2% голосов набрали такие безумные поступки как драки и покорение высоты: «Залезал в общагу к невесте по водосточной трубе». Ещё 2% утверждают, что буквально разорились ради дорогого подарка женщине.

1 из 100 мужчин ради любимой брал кредиты. Также по 1% — прыгали с высоты, купались в проруби, прощали измены.

Ещё 1% назвал безрассудством развод с женой ради любовницы.

Среди других неординарных поступков во имя любви — именные татуировки, серенады, ссоры с родителями и даже увольнения с работы.

В жизни 19% респондентов (пока?) не было любовных безрассудств.

Время проведения опроса: 22 февраля — 1 марта 2024 года.