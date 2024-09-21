Татьяна Ковалевская из Кировска вошла в состав Всероссийского родительского комитета

Состоялось первое заседание Всероссийского родительского комитета, нового консультативного органа при Министерстве просвещения РФ, созданного для совместного решения актуальных вопросов в сфере воспитания и обучения детей. В его состав вошли 32 представителя от каждой семьи-победителя конкурса «Это у нас семейное». В их числе – заведующая отделением кардиологии в Кировско-Апатитской городской больнице, мама двух школьников Татьяна Ковалевская.

С приветственным словом к участникам заседания обратился Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

«В составе родительского комитета очень много победителей конкурса «Это у нас семейное» – удивительных семей, каждая из которых точно может быть примером. На финале конкурса мы видели удивительную атмосферу любви, взаимного доверия. На встрече Президента с финалистами конкурса прозвучало предложение о том, чтобы государство выделяло специальные средства на поддержку инициатив родительских комитетов. Президент быстро принял такое решение, и из резервного фонда уже выделены средства на запуск соответствующего конкурса, который позволит родительским комитетам школ получать на конкурсной основе поддержку на реализацию значимых проектов», – отметил Сергей Кириенко.

Всероссийский родительский комитет сформирован по поручению Президента России Владимира Путина по итогам встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов, состоявшейся в январе 2024 года. Инициатива создания комитета была предложена полуфиналистами конкурса «Это у нас семейное» – династией педагогов Каретниковых из Саратовской области. По решению присутствующих участница конкурса, советник директора по воспитанию одной из школ города Балашова Саратовской области Ульяна Каретникова утверждена ответственным секретарем комитета. Председателем ВРК избран директор Международного детского центра «Артек» Константин Федоренко.

«У нашего комитета широкие задачи – он станет в том числе методическим центром для родителей и учителей. Комитет будет участвовать в подготовке методических рекомендаций. Мы рассчитываем на вашу помощь и предложения. Родители будут также принимать участие в формировании тематики внеурочных занятий «Разговоры о важном». Сегодня разрабатывается стратегия развития образования до 2030 года, и родительский комитет сможет стать участником ее обсуждения», – отметил модератор встречи, министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Наряду с представителями команд-победителей конкурса ВРК объединил учителей и советников директоров по воспитанию, лидеров общественного мнения, а также медийных родителей. Например, народный артист России, художественный руководитель-директор МХТ имени А.П. Чехова и основатель Фонда Хабенского Константин Хабенский, заслуженный артист Российской Федерации Андрей Мерзликин и телеведущая Мария Ситтель, народная артистка Российской Федерации и общественный деятель Диана Гурцкая и олимпийский чемпион в танцах на льду, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы Роман Костомаров. Второе заседание ВРК планируется провести до 20 ноября.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране, в финале конкурса – 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, а также Республики Казахстан. Итоги были подведены в День семьи, любви и верности. В числе победителей – семья Ковалевских и Космыниных из Мурманской области. В их команде 11 человек – три поколения одной большой семьи: родители, дети, бабушка, дедушка и другие родственники. Они проживают в Кировске и Мурманске. Папа Михаил – старший научный сотрудник Кольского научного центра РАН. Мама Татьяна – заведующая отделением кардиологии Апатитско-Кировской центральной городской больницы. Дедушка Василий Константинович – пенсионер, редактор, автор и соавтор сборника «Хибиногорск», соавтор мемориальной доски заслуженному артисту РСФСР Юрию Каморному, автор идеи реставрации заброшенного здания школы №12 в отель. Бабушка Лариса Владимировна – пенсионер, обладатель звания «Почётный химик». Младшее поколение в команде представляют четверо детей: Миша, Настя, Женя, Вероника.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/