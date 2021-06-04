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Мурманская область. Арктика (16+)04.06.21 15:30

Татьяна Кусайко - это успешный профессионал, носитель региональной идентичности, умеющий решать проблемы людей

По мнению эксперта Игоря Алексеева, политическая жизнь в Мурманской области выходит на новый, более высокий уровень. В востребованности предварительного голосования убеждает тот факт, что общее количество зарегистрированных выборщиков составляет почти 15% от общего числа избирателей Мурманской области, а 43% участников - беспартийные. Средний возраст кандидатов -  45 лет. Представлены все социальные группы: от волонтёров до руководителей городов и  бизнесменов.

«Результаты предварительного голосования – в том числе показатель запроса людей к кандидатам. Это успешный профессионал, носитель региональной идентичности, умеющий решать проблемы людей. В этой связи победа на предварительном голосовании по одномандатному избирательному округу  сенатора от области, врача и общественного деятеля Татьяны Кусайко – ожидаемый момент. Она набрала более 46 тысяч голосов, что составляет 63, 89%», - заключил политолог.

Более 74 тысячи голосов,  отданных за кандидатов «Единой России», - это хороший электоральный результат, считает политолог Игорь Алексеев.

«Во-первых, он  свидетельствует о росте доверия к партии. Во-вторых, демонстрирует поддержку северянами стратегических направлений развития региона, выработанных  командой под руководством секретаря регионального отделения «Единой России», губернатора Мурманской области Андрея Чибиса», - отметил он.

«По качеству жизни область   уверенно выходит в пул лидеров и по СЗФО, и по России. Свидетельство тому - недавно опубликованный рейтинг социально-экономического положения регионов, где   Мурманская область поднялась сразу на 15 пунктов», - добавил политолог.

Президент Владимир Путин  2 июня на встрече с руководством партии и общественниками, победившими на предварительном голосовании, отметил серьезное обновление списка кандидатов в Думу от «Единой России». Он подчеркнул, что «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая проводит столь широкую и открытую процедуру отбора кандидатов. Тем самым, по словам, Владимира Путина, партия подтверждает, что не боится внутренней конкуренции.

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