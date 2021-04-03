Татьяна Кусайко – первая!

Татьяна Алексеевна, член Совета Федерации от Мурманской области, стала первым зарегистрированным кандидатом на предварительном голосовании «Единой России» в Мурманской области. Она намерена выдвигаться кандидатом в Госдуму восьмого созыва по Мурманскому одномандатному избирательному округу.

Напомним, что партия «Единая Россия» в период избирательных кампаний регулярно проводит праймериз – предварительное голосование по кандидатурам будущих депутатов того или иного уровня. Так и в этом году в Мурманске состоялось первое заседание регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования. В его состав помимо единороссов вошли представители общественных объединений и волонтёрского движения Мурманской области.

«Партия первой в стране взяла на себя организацию и координацию активистов в начале острого периода пандемии. Теперь волонтёры будут следить за тем, чтобы предварительное голосование прошло открыто и легитимно», - отметила и.о. председателя огркомитета Татьяна Сахарова.

На первом заседании члены оргкомитета приняли решение о регистрации первого кандидата предварительного голосования – сенатора Российской Федерации Татьяны Кусайко. Она включена в список кандидатов предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Государственной Думы.

Надо отметить, что решение членов оргкомитета базируются на реальных делах Татьяны Кусайко. Например, в марте Андрей Чибис поддержал предложение сенатора Татьяны Кусайко о возобновлении работы «Поезда здоровья» в нашем регионе.

В ходе прямого эфира «2 года за 2 часа», посвящённого двухлетию работы Андрея Чибиса на посту губернатора Мурманской областью, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Мурманской области Татьяна Кусайко внесла предложение возобновить прерванную из-за пандемии коронавируса работу «Поезда здоровья».

«Отмечу, что эта программа - решение не одного дня. Перспектива долгосрочная, а, между тем, диагностика и профилактика заболеваний нужны уже сейчас, - отметила Татьяна Алексеевна. - Поэтому я предлагаю возобновить работу «Поезда здоровья». Более того, предлагаю расширить её региональным проектом под названием «Азбука здоровья», который очень важен и будет включать передвижную диагностику в населенных пунктах, проведение массового скрининга жителей по самым распространенным заболеваниям, обучение профилактике заболеваний населения. Это позволит своевременно диагностировать заболевание, своевременно обнаружить какие-то изменения в своём здоровье».

«Спасибо Вам, Татьяна Алексеевна, за вашу активную позицию, за то, что сражаетесь за регион на федеральном уровне. Ваша работа приносит плоды, которые заметны всем», - подчеркнул Андрей Чибис.

Активная позиция Татьяны Кусайко хорошо прослеживается в её работе в Совете Федерации. Недавно она инициировала проведение в Мурманске заседания Экспертного совета по здравоохранению при комитете Совфеда по социальной политике. На мероприятии с участием ведущих экспертов России в области медицины, представителей федеральных профильных ведомств предлагается обсудить проблемы и пути совершенствования оказания помощи людям с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В напряжённом графике работы в верхней палате законодательного органа страны Татьяна Кусайко находит время и для кропотливой деятельности в родном регионе. Например, она приняла участие в интерактивной женской конференции «Звезда Севера», которая проходила в столице Северного флота. Благодаря поддержке члена Совета Федерации от Мурманской области Татьяны Кусайко проект «Звезда Севера» был услышан на федеральном уровне.

В составе делегации Мурманской области Татьяна Кусайко приняла участие и в открытии Арктического Женского клуба. Мероприятие состоялось в Москве в рамках реализации проекта «Женщины за сохранение Арктики» Евразийского женского форума. Как отметила, выступая на открытии Клуба, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Алексеевна, развитие Арктического региона – одна из наиболее важных государственных задач, и залог её успешного решения – в желании семей, особенно семей с детьми, оставаться жить в Арктике. Огромную роль в этом играет положение женщины, её возможности для самореализации, комфорт и чувство защищенности, востребованности.

Не забывает член Совета Федерации и о юных северянах. Она в составе группы представителей регионального Минздрава проверила организацию и качество горячего питания в мурмашинской школе. Татьяна Кусайко отметила, что в Мурманской области 100% школ обеспечивают горячим питанием учеников начальных классов. Кроме того, дважды бесплатно поесть могут льготники – дети, находящиеся в тяжёлой жизненной ситуации, состоящие на учете у фтизиатра, с ограниченными возможностями здоровья, а также из малообеспеченных семей. На эти цели в бюджете 2021 года предусмотрено свыше 555 миллионов рублей.

Активная жизненная позиция и огромные усилия Татьяны Кусайко в работе на благо северян и страны были отмечены Президентом РФ Владимиром Путиным. В середине марта текущего года она была награждена Орденом Дружбы «за активное участие в общественно-политической жизни государства, большой вклад в благотворительную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

Напомним, в этом году предварительное голосование пройдёт с 24 по 30 мая по открытой модели, в электронной форме с подтверждением личности пользователя через портал «Госуслуги». Так что первая достойная фамилия в списке будущих кандидатов в Государственную Думу от Мурманской области уже внесена.