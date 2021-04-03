ХОРОШИЕ НОВОСТИ: «Ковидные» ограничения не мешают людям наслаждаться природой и делать добрые делаТатьяна Кусайко – первая!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)03.04.21 10:00

Татьяна Кусайко – первая!

Татьяна Алексеевна, член Совета Федерации от Мурманской области, стала первым зарегистрированным кандидатом на предварительном голосовании «Единой России» в Мурманской области. Она намерена выдвигаться кандидатом в Госдуму восьмого созыва по Мурманскому одномандатному избирательному округу.

Напомним, что партия «Единая Россия» в период избирательных кампаний регулярно проводит праймериз – предварительное голосование по кандидатурам будущих депутатов того или иного уровня. Так и в этом году в Мурманске состоялось первое заседание регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования. В его состав помимо единороссов вошли представители общественных объединений и волонтёрского движения Мурманской области.

«Партия первой в стране взяла на себя организацию и координацию активистов в начале острого периода пандемии. Теперь волонтёры будут следить за тем, чтобы предварительное голосование прошло открыто и легитимно», - отметила и.о. председателя огркомитета Татьяна Сахарова.

На первом заседании члены оргкомитета приняли решение о регистрации первого кандидата предварительного голосования – сенатора Российской Федерации Татьяны Кусайко. Она включена в список кандидатов предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Государственной Думы.

Надо отметить, что решение членов оргкомитета базируются на реальных делах Татьяны Кусайко. Например, в марте Андрей Чибис поддержал предложение сенатора Татьяны Кусайко о возобновлении работы «Поезда здоровья» в нашем регионе.

В ходе прямого эфира «2 года за 2 часа», посвящённого двухлетию работы Андрея Чибиса на посту губернатора Мурманской областью, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Мурманской области Татьяна Кусайко внесла предложение возобновить прерванную из-за пандемии коронавируса работу «Поезда здоровья».

«Отмечу, что эта программа - решение не одного дня. Перспектива долгосрочная, а, между тем, диагностика и профилактика заболеваний нужны уже сейчас, - отметила Татьяна Алексеевна. -  Поэтому я предлагаю возобновить работу «Поезда здоровья». Более того, предлагаю расширить её региональным проектом под названием «Азбука здоровья», который очень важен и будет включать передвижную диагностику в населенных пунктах, проведение массового скрининга жителей по самым распространенным заболеваниям, обучение профилактике заболеваний населения. Это позволит своевременно диагностировать заболевание, своевременно обнаружить какие-то изменения в своём здоровье».

«Спасибо Вам, Татьяна Алексеевна, за вашу активную позицию, за то, что сражаетесь за регион на федеральном уровне. Ваша работа приносит плоды, которые заметны всем», - подчеркнул Андрей Чибис.

Активная позиция Татьяны Кусайко хорошо прослеживается  в её работе в Совете Федерации. Недавно она инициировала проведение в Мурманске заседания Экспертного совета по здравоохранению при комитете Совфеда по социальной политике. На мероприятии с участием ведущих экспертов России в области медицины, представителей федеральных профильных ведомств предлагается обсудить проблемы и пути совершенствования оказания помощи людям с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В напряжённом графике работы в верхней палате законодательного органа страны Татьяна Кусайко находит время и для кропотливой деятельности в родном регионе. Например, она приняла участие в интерактивной женской конференции «Звезда Севера», которая проходила в столице Северного флота.  Благодаря поддержке члена Совета Федерации от Мурманской области Татьяны Кусайко проект «Звезда Севера» был услышан на федеральном уровне.

В составе делегации Мурманской области Татьяна Кусайко приняла участие и в открытии Арктического Женского клуба. Мероприятие состоялось в Москве в рамках реализации проекта «Женщины за сохранение Арктики» Евразийского женского форума. Как отметила, выступая на открытии Клуба, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Алексеевна, развитие Арктического региона – одна из наиболее важных государственных задач, и залог её успешного решения – в желании семей, особенно семей с детьми, оставаться жить в Арктике. Огромную роль в этом играет положение женщины, её возможности для самореализации, комфорт и чувство защищенности, востребованности.

Не забывает член Совета Федерации и о юных северянах. Она в составе группы представителей регионального Минздрава проверила организацию и качество горячего питания в мурмашинской школе. Татьяна Кусайко отметила, что в Мурманской области 100% школ обеспечивают горячим питанием учеников начальных классов. Кроме того, дважды бесплатно поесть могут льготники – дети, находящиеся в тяжёлой жизненной ситуации, состоящие на учете у фтизиатра, с ограниченными возможностями здоровья, а также из малообеспеченных семей. На эти цели в бюджете 2021 года предусмотрено свыше 555 миллионов рублей.

Активная жизненная позиция и огромные усилия Татьяны Кусайко в работе на благо северян и страны были отмечены Президентом РФ Владимиром Путиным. В середине марта текущего года она была награждена Орденом Дружбы «за активное участие в общественно-политической жизни государства, большой вклад в благотворительную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

Напомним, в этом году предварительное голосование пройдёт с 24 по 30 мая по открытой модели, в электронной форме с подтверждением личности пользователя через портал «Госуслуги». Так что первая достойная фамилия в списке будущих кандидатов в Государственную Думу от Мурманской области уже внесена.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-Политбарометр (18+)
ПодробнееТатьяна Кусайко – первая!
-

Последние комментарии

Почитатель таланта водителя-ветерана троллейбуса Владимира Владимировича Долинина.
02.04.21 16:24
Здравствуйте, горожане и гости города-героя, жители Кольского Заполярья! Радостно и приятно читать такие новости! Владимир Владимирович Долинин, а попросту дядя Вова, при жизни стал городской легендо
Комментарий к новости:«Сто тысяч дорог позади» Владимира Долинина
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
02.04.21 15:49
Приятно и радостно узнавать, что воспитатель МАДОУ г. Мурманска № 123 "Белоснежка" Светлана Фёдоровна Дедовец стала победителем городского конкурса педагогов муниципальных образовательных учреждений "
Комментарий к новости:Сотрудница детского сада №123 Мурманска Светлана Дедовец - «Воспитатель Мурманской области-2021»
Тина
02.04.21 10:47
Какой ужас!!! Страна на газ переходит. А тут. Ппц, 50 годы, 20 века!!!
Комментарий к новости:В Североморске продолжается строительство новой котельной
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире17:45Городские хроники (6+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)ФНС создаст сервис для хранения электронных чеков-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 64 копейки, доллар подрос почти на 27 копеек-PRO Энергетику (18+)По итогам I квартала Кольская АЭС выработала более 2 800 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 5 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)В региональный закон о мерах поддержки нуждающихся семей с детьми внесены изменения
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика