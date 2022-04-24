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Мурманская область. Арктика (16+)24.04.22 11:00

Татьяна Кусайко: человечество ещё не придумало лучшей защиты от инфекций, чем прививки

С 24 по 30 апреля в Российской Федерации проводится ежегодная Единая неделя иммунизации. В этот же период Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения будет проводится Европейская неделя иммунизации по девизом «Долгая жизнь для всех».

Цель Единой недели иммунизации в Российской Федерации — увеличить охват вакцинацией детей и взрослых путём информирования широких слоёв населения, родителей, работников здравоохранения, представителей органов исполнительной власти о важности иммунизации для сохранения жизни и здоровья человека.

Депутат Государственной Думы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко отметила, что в этом году мероприятия, проводимые в рамках Единой недели иммунизации, приобретают особое значение в контексте борьбы с новой коронавирусной инфекцией:

- Подчеркну, человечество ещё не придумало лучшей защиты от инфекций, чем прививки. Это доказано самой историей. Достаточно вспомнить, какие страшные эпидемии возникали до того, как начался процесс вакцинации населения. Корь, оспа… Сегодня антипрививочные настроения способствуют тому, что инфекции, о которых мы уже практически начали забывать, возвращаются. По сути, отказ от прививок представляет собой ни больше, ни меньше – угрозу национальной безопасности.

Реализация и совершенствование программы иммунизации в Российской Федерации осуществляется в соответствии со «Стратегией развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года», утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 2390-р.  Депутат напомнила, что с 20 декабря 2021 года вступил в силу новый документ - «Национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

- Девизом национального календаря прививок можно с полным правом считать уже ставшую крылатой фразу: «Любую болезнь легче предупредить, чем лечить», - подчеркнула парламентарий. - К соблюдению прививочной дисциплины необходимо относиться со всей ответственностью. В том числе – к вакцинации и ревакцинации от коронавируса. Сегодня, несмотря на снятые практически во всех регионах пандемийные ограничения, нельзя расслабляться. Ковид отступил, но не ушёл окончательно.

 

 

 

Фото предоставил пресс-секретарь Татьяны Кусайко.

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