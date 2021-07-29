Татьяна Кусайко дала рекомендации по ревакцинации от COVID-19

Гражданам, которые были привиты в начале первого этапа вакцинации, необходимо ревакцинироваться спустя 6-9 месяцев, рассказала в пресс-центре «Парламентской газеты» заслуженный врач РФ, зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

«Тем гражданам, которые участвовали в клинических исследованиях и были привиты в начале первого этапа — в ноябре-декабре 2020 года, спустя 6-9 месяцев необходимо ревакцинироваться», - указала сенатор и уточнила, что перенесшим коронавирусную инфекцию спустя полгода также стоит сделать прививку.

«Все рекомендации на момент вакцинации следуют только от лечащего врача. Какая вакцина - зависит от состояния организма, возраста человека, — отметила политик. — Все эти вопросы решаются, когда гражданин приходит на вакцинацию».

Как отмечает издание, вакцинация в России носит добровольный характер и проводится при наличии информированного согласия, которое содержит чёткие разъяснения медработника о причине вакцинации, о вакцине и возможных побочных реакциях после вакцинации.