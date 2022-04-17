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Мурманская область. Арктика (16+)17.04.22 14:00

Татьяна Кусайко дала старт проекту «АллергоДесант» в Ковдоре

В рамках рабочей поездки в Ковдор депутат Государственной Думы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко дала старт акции «АллергоДесант».

«Отмечу, что в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Здоровое будущее» есть региональный подпроект, который при поддержке губернатора Андрея Чибиса и регионального Минздрава, был расширен, - пояснила парламентарий. - Благодаря этому у нас появилась возможность более эффективно проводить работу по повышению доступности и качества медицинской помощи жителям Заполярья».

Ранее Татьяна Кусайко организовывала приезд в город врачей-онкологов. В этот раз прием населения осуществляли аллергологи, в том числе детские, и пульмонолог. Визит специалистов именно этих специальностей был обусловлен тем, что с 2019 года, в связи с ограничительными мероприятиями по COVID, осложнилась ситуация с оказанием оперативной консультативной помощи детскому и взрослому населению отдаленных районов Мурманской области по профилю аллергология-иммунология и пульмонология.

В ходе приёма врачами в общей сложности было проконсультировано порядка 50 человек. Выявлены пациенты с достаточно серьёзной патологией, назначено соответствующее лечение и дообследование.

«Это первый выезд узких специалистов в Ковдор в рамках партпроекта «Здоровое будущее», - рассказала Татьяна Кусайко. – Хочу подчеркнуть, что врачи приехали провести прием ковдорчан в свой выходной день. За это им огромная благодарность! Очень важно, что в ходе проводимой акции всем пациентам проведено полное обследование и им не придется ехать в областной центр».

Депутат также отметила результативность и важность работы, которая проводится в городе в рамках соглашения, заключенного между губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и компанией «ЕвроХим». Так, градообразующее предприятие проводит ремонт квартир, ключи от которых будут вручены приехавшим на работу в Ковдор медицинским специалистам. В 2022 году две уже были выделены врачам. Также в рамках соглашения с декабря 2021 года осуществляется программа финансовой помощи врачам-специалистам, которая составляет ежемесячную доплату в размере 50 тысяч рублей. В 2021 году за счёт компании «ЕвроХим» начато проектирование нового инфекционного отделения на 12 коек. Заключен контракт стоимостью 9 млн рублей.

«Мероприятие аллерго-пульмодесант в городе Ковдор прошло успешно, – рассказала региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее», главный врач детской поликлиники №1 г. Мурманска Екатерина Сулима. – Помимо обследования пациентов, специалисты провели лекции с медицинскими работниками – остаточно конструктивно пообщались, обменялись контактами. Отклик у врачей и у пациентов очень позитивный». 

В ближайшее время выезд специалистов в муниципалитеты Мурманской области в рамках партийного проекта «Здоровое будущее» будет продолжен.

Фото предоставлено региональным отделением партии «Единая Россия».

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Александр
14.04.22 10:47
А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении.
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Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
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Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
Интересно: установка стелы входит в статут присвоения звания городу или это отдельно, за городские деньги? Вот в Мурманске установили стелу и криво и не к месту и спустя много лет за деньги города...
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
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