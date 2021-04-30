Татьяна Кусайко: «Диктант Победы» имеет особенное значение для северян

В рамках рабочего визита в город Мончегорск сенатор от Мурманской области Татьяна Кусайко посетила гимназию №1 – одну из площадок «Диктанта Победы» в городе металлургов.

«Сегодня важный день для каждого, кто поддержал историко-патриотическую акцию «Единой России». Вы – одни из них. Это важнейший проект, напоминающий людям всех поколений о событиях Великой Отечественной войны и имеющий особенное значение для северян», - обратилась к гимназистам Татьяна Кусайко.

Как пояснила парламентарий, в 2021 году «Диктант Победы», в том числе, посвящён юбилею великих советских полководцев - Георгия Жукова и Константина Рокоссовского, которым в этом году исполняется 125 лет.

«Совсем недавно я посетила музей Жукова. Признаюсь, на меня это произвело неизгладимое впечатление. Лишний раз убедилась в масштабности личности полководства и его подвига перед страной», - рассказала она.

После инструктажа участники диктанта ответили на 20 вопросов по общей военно-исторической тематике, пять из них - региональной тематики.

«Очень радует, что количество желающих принять участие в написании диктанта на территории Мурманской области с каждым годом становится все больше. Вечная память нашим героям, благодаря которым мы живем в мирное время. У вас есть все возможности стать истинными патриотами и гражданами нашей великой России», - подчеркнула Татьяна Кусайко.

Итоги «Диктанта Победы» подведут к 24 июня. Победителями станут те, кто ответит на вопросы не только правильно, но и быстрее других. Они получат билеты на Парад Победы-2022. А победители из числа абитуриентов - дополнительные баллы при поступлении в вузы.