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Мурманская область. Арктика (16+)11.04.22 14:00

Татьяна Кусайко: Европе стоит вспомнить уроки истории

11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Во всем мире сегодня отдают дань памяти тем, кто был замучен в их застенках, и тем, кто выжил в этом аду. Всего через немецкие лагеря в войну прошли около 18 миллионов человек. Лишь 7 миллиона удалось выйти на свободу. 

Депутат Государственной Думы (фракция партии «Единая Россия»), член Комитета по обороне Татьяна Кусайко отметила важность памятной даты:

- История фашистских концентрационных лагерей стала одной из самых страшных страниц человеческой истории. Проектная мощность уничтожения только в одном концентрационном лагере Освенцим составляла до 30 тысяч людей в сутки. Одной из самых страшных страниц в истории Освенцима стали медицинские эксперименты, которые проводились врачами СС, в том числе и над детьми.

Решающий вклад в ликвидацию системы фашистских концлагерей внесла Советская Армия. Нашими воинами были освобождены сотни тысяч узников, приговоренных к смерти или рабскому труду.

Сегодня мы видим, как украинские националисты вновь попирают права человека, убивая мирных жителей, отказываясь от выполнения Женевской конвенции в отношении российских военнопленных. С 2014 года на Украине работали «лагеря смерти» ничем не отличающиеся от своих предтеч в нацистской Германии.

Политика многих стран Евросоюза нацелена на принижение роли Советского Союза в освобождении Европы от фашизма. Предпринимаются попытки умалить вклад нашей страны во Второй мировой войне. Спустя 80 лет «просвещенный Запад» вновь культивирует новые традиции фашизма на границах России.

На плечи России вновь легла миссия спасения мира от нацизма. «Забывчивой» Европе стоит напомнить слова великого русского историка Василий Ключевский: «История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков».

 

 

Фото: предоставлено пресс-секретарём Татьяны Кусайко.

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