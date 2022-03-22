Татьяна Кусайко: и сегодня Военно-морской флот живёт по нравственным заповедям адмирала Ушакова

Сегодня в Государственной Думе состоялось открытие выставки «Адмирал Ушаков», приуроченная ко дню рождения великого флотоводца. Организатором экспозиции выступил комитет по обороне. В церемонии открытия приняли участие руководители фракций ГД Геннадий Зюганов (КПРФ) и Сергей Миронов («Справедливая Россия – За правду»), Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, член комитета по обороне Татьяна Кусайко (фракция «Единая Россия») и другие депутаты.

Открывая выставку, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов отметил - святой праведный воин Фёдор Ушаков для жителей России является вдохновляющим примером не только воинской доблести, но и христианского сострадания, основанного на заповедях любви.

«Феодор Ушаков — великий русский флотоводец, адмирал, командующий Черноморским флотом. Он не знал поражений в морских битвах. Уже в наши дни Русская православная церковь причислила его к общецерковным святым в лике праведных», — добавил он.

В своём приветственном слове депутат Татьяна Кусайко подчеркнула, что представляет в Государственной Думе Мурманскую область – регион, где базируется Краснознаменный Северный флот, который в декабре 2019 года был удостоен ордена Ушакова – небесного покровителя российских моряков.

«Сегодня армия и флот вновь возвращаются к своим духовным истокам. Возрождается институт военного духовенства. Имена русских святых присваиваются новейшим подводным атомным ракетоносцам, - сказала парламентарий, - Вот уже почти два века Федор Ушаков является великим примером блестящего военного и дипломатического таланта, воинской доблести, милосердия и христианского благочестия. Человек чести, адмирал Ушаков, в своих подчиненных видел не просто исполнителей, а соратников, от старания и умения которых зависел успех в бою. И сегодня Военно-морской флот живёт по его нравственным заповедям».

Один из главных экспонатов выставки — восстановленный по заказу его организаторов мундир Федора Ушакова, который был утрачен и изображался художниками произвольно. На работу по его реконструкции ушло пять лет, в ней принимали участие лучшие специалисты страны. К примеру, заслуженный художник России Андрей Тронь потратил год на восстановление фрагмента мундира в виде якоря, который был найден в могиле святого адмирала.

Также в экспозиции представлены более 60 берестяных икон Ольги Кириной из цикла «Небесные покровители Армии и Флота России». Произведения, выполненные в технике росписи по листовому перламутру и рельефно-прорезной бересты с инкрустацией натуральными камнями.

Фото предоставлено пресс-секретарём Татьяны Кусайко.