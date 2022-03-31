Татьяна Кусайко: на примере Заозерска мы видим, как постепенно меняется облик наших закрытых городов

В ходе рабочей поездки в ЗАТО город Заозерск депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко побывала на строительной площадке нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Объект возводится в рамках нацпроекта «Демография» и, если сроки строительства будут соблюдены, то уже в начале будущего года у горожан появится возможность заниматься спортом в комфортабельных условиях. Также в городе планируется оборудование освещенной лыжной трассы.

«Повышению качества жизни в ЗАТО и населенных пунктах с дислокацией военных частей правительство Мурманской области уделяет большое внимание. По инициативе губернатора Андрея Чибиса на территории региона до 2023 года продлена программа реновации ЗАТО. Уже сегодня эффект от её реализации видят сами жители, - отметила Татьяна Кусайко. – Так в рамках реализации комплексного плана развития социальной и инженерной инфраструктур ЗАТО Мурманской области на развитие ЗАТО г. Заозерск из областного бюджета выделено 134 миллиона рублей. 90 миллионов передано в Фонд капитального ремонта, на эти средства в городе будет обновлено 7 жилых домов».

На остальные 44 миллиона будет произведён ремонт квартир и торцов ещё нескольких домов, снесён аварийный дом.

В 2021 году Заозерск стал победителем Всероссийского конкурса «Малые города» лучших проектов создания комфортной городской среды. Работа по благоустройству муниципалитета продолжается. В текущем году будет проведена масштабная модернизация городской площади и прилегающих территорий жилых домов: фасады украсят яркие рисунки, будут установлены малые архитектурные формы, новая трибуна, фотозона, обустроена организованная парковка, проведено озеленение. Также запланированы работы по обновлению Аллеи Героев-подводников и Аллеи Любви, ремонту памятника погибшим членам экипажа подводной лодки «Комсомолец».

В рамках реализации программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» в 2021 году был произведён локальный ремонт в здании «Центра культурного и библиотечного обслуживания им. Героя вице-адмирала М.В. Моцака» - отремонтированы туалетные комнаты и гардеробная зона, произведён монтаж противопожарных панелей в зрительном зале. Однако на этом модернизация Центра культуры не закончена. В 2022 году модернизация Центра культуры будет продолжена. Запланирована разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания, после чего будет подана заявка на включение в национальный проект «Культура». В случае реализации этого проекта одно из главных зданий города в 2023 году приобретёт новый современный вид.

«Проблемы наших закрытых городов копились много лет. Конечно, решить их за один-два года нельзя. Но, благодаря объединению усилий федерального Центра, правительства Мурманской области и командования Северного флота, облик наших ЗАТО начинает постепенно меняться, мы видим на примере Заозерска», - подытожила Татьяна Кусайко.

Фото предоставлено пресс-секретарём Татьяны Кусайко.