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Мурманская область. Арктика (16+)02.03.23 09:30

Татьяна Кусайко: наших защитников не должны тревожить нерешённые вопросы

28 февраля депутаты Государственной Думы рассмотрели в первом чтении законопроект, уточняющий категории граждан, которые освобождаются от начисления пеней за долги по ЖКХ

На сегодняшний день льгота по освобождению от начисления пеней за просрочку  или неполного внесения платежей за ЖКУ и взноса на капремонт распространяется на граждан РФ, заключивших контракт о прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ и членов их семей до прекращения действия указанного контракта. 

Законодательную новеллу прокомментировала один из её авторов депутат Государственной Думы, член комитета ГД по обороне Татьяна Кусайко:

-Предлагаемые изменения расширят список получателей данной льготы, включив в него добровольцев и военнослужащих, проходящих службу по краткосрочному контракту, а также членов их семей. Наших защитников не должны тревожить мысли о проблемах или нерешённых домашних вопросах. Всесторонняя поддержка и расширение льгот для наших защитников и членов их семей – приоритетная задача, поставленная президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию. Данная законодательная инициатива фракции «Единая Россия», разработанная комитетом по обороне, ещё одна ступень её решения».

 

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/tatyana-kusajko-nashih-zashitnikov-ne-dolzhny-trevozhit-nereshyonnye-voprosy

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