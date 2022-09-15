Татьяна Кусайко: назальные спреи двойного действия смогут заменить прививки от гриппа и коронавируса

При успешной работе вирусологов прививки от гриппа и коронавируса смогут заменить на спрей для носа. Об этом в пресс-центре «Парламентской газеты» 15 сентября рассказала депутат Госдумы, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.

В России началась прививочная кампания против гриппа. Необходимая вакцина уже наработана и доставлена во все субъекты. При этом региональным властям рекомендовали обеспечить охват вакцинацией не менее 60% населения.

Многие дети боятся уколов и врачей в целом. Чтобы исправить эту ситуацию, в России ведутся разработки вакцин назального типа. В таком виде уже можно получить профилактику от коронавирусной инфекции, рассказала Татьяна Кусайко.

«Сейчас разрабатывается назальная вакцина, которая будет защищать и от коронавируса, и от гриппа. Поэтому я уверена в том, что количество данных вакцин при наличии доказательной базы будет увеличиваться и, конечно же, они будут применяться как в педиатрической, так и во взрослой практике», — отметила депутат.