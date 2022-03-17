Татьяна Кусайко назвала своевременным законопроект о льготах участникам спецоперации на Украине

Член комитета Госдумы по обороне Татьяна Кусайко назвала своевременным и правильным законопроект о льготах участникам спецоперации на Украине. В беседе с корреспондентом «Парламентской газеты» она выразила мнение, что участники спецоперации должны получать такие же льготы, что и ветераны боевых действий.

«Комитет по обороне сейчас активно работает над вопросами социальной направленности, особенно касательно семей военнослужащих, пенсионеров и военнослужащих, уволенных в запас. Парламент слаженно работает и все социально значимые законопроекты обсуждаются и принимаются большинством голосов. Законопроект о признании участников военной спецоперации на Украине ветеранами боевых действий является своевременным и правильным», — отметила Татьяна Кусайко.

Во вторник заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Парламентской газетой» заявил, что участники спецоперации на Украине заслуживают те же льготы, что и ветераны боевых действий.

Ранее первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак сообщил, что в ближайшее время на рассмотрение в Госдуму внесут законопроект о признании участников военной спецоперации на Украине ветеранами боевых действий. Инициатива разработана совместно с Минобороны. Она даст задействованным в спецоперации на Украине военнослужащим право на ежемесячные выплаты, налоговые льготы, бесплатный проезд в электричках, медицинское обслуживание вне очереди, доступ к санаторно-курортным услугам, льготы при оплате ЖКХ и другие меры соцзащиты.

«Так мы скажем «спасибо» солдатам и матросам, сержантам и старшинам, мичманам и прапорщикам, офицерам, защищающим сегодня интересы страны», — отметил Андрей Турчак.

Льготы для ветеранов боевых действий предусмотрены на федеральном и региональном уровнях. Им положены ежемесячная денежная выплата (в 2022 году она составляет 3481,85 рубля), компенсация расходов на оплату ЖКХ в размере 50%, а также преференции по пенсионному обеспечению.

Фото: https://www.pnp.ru/news/kusayko-nazvala-svoevremennym-zakonoproekt-o-lgotakh-uchastnikam-specoperacii-na-ukraine.html