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Мурманская область. Арктика (16+)30.09.22 13:00

Татьяна Кусайко: новый закон усовершенствует деятельность общин коренных малочисленных народов Севера

Вносимые поправки направлены на упорядочение вопросов создания и деятельности общин малочисленных народов.

На пленарном заседании Государственной Думы, состоявшемся 28 сентября, во втором чтении приняты изменения в федеральный закон «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации». 

Комментируя законодательную новеллу, депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко подчеркнула, что документ имеет важное значение для Мурманской области, где проживают представители нескольких коренных народов Севера, самым многочисленным из которых являются саамы. На территории региона зарегистрирована 41 община саами. 

Депутат отметила, что в Заполярье при поддержке губернатора Андрея Чибиса и в рамках народной программы «Единой России» расширяются и совершенствуются формы поддержки общин коренных народов. Так,  в текущем году в полтора раза были увеличены средства, выделенные на развитие, поддержку хозяйствования и сохранение культурного наследия. Сумма составила 23,3 млн рублей. На 1,5 миллиона было увеличено финансирование субсидий для поддержки общин. Мастера декоративно-прикладного искусства из числа коренных малочисленных народов могут получить на поддержку грант в сумме до 200 тысяч рублей.

«Суть нового закона – совершенствование порядка создания и деятельности общин коренных малочисленных народов, - пояснила Татьяна Кусайко. – Теперь в общину кроме её членов, относящихся к коренному малочисленному народу, смогут вступить члены их семей. Это очень важный момент. А также те, кто не является представителем коренного малочисленного народа, но постоянно проживает в местах традиционного проживания и осуществляет традиционную хозяйственную деятельность. В случае, если исконной среде обитания хозяйственной деятельностью людей или организаций нанесен ущерб, закон закрепляет за коренными народами право на возмещение убытков».

Законом установлен запрет на «двойное» членство в общинах.

При выходе человека из общины за ним должно сохраниться право вести традиционный образ жизни и традиционную хозяйственную деятельность.

Законопроектом также уточняется содержание устава общины и полномочия общего собрания (схода) общины.

 

 

Фото предоставлено пресс-секретарём Татьяны Кусайко.

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