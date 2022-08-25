Татьяна Кусайко: новый законопроект - действенная мера соцподдержки пожилых северян

Депутат Государственной Думы от Мурманской области Татьяна Кусайко считает решение правительства об оплате неработающим пенсионерам Заполярья проезда в отпуск на личном автомобиле действенной мерой соцподдержки северян.

«Этот вопрос долгое время был животрепещущим для пенсионеров Крайнего Севера и неоднократно поднимался на личных приёмах. В том числе моих, как во время исполнения полномочий сенатора, так и в статусе депутата. Добиваться оплаты проезда на личном транспорте людям приходилось только через суд. По запросу граждан, вместе с коллегами из северных регионов вносили предложения для дополнения существующих мер поддержки пенсионеров. Данный законопроект яркий пример взаимодействия законодательной и исполнительной власти», - рассказала Татьяна Кусайко.

Как пишет severpost.ru, она отметила, что для того, чтобы получить такую компенсацию, пенсионерам нужно обратиться с заявлением в территориальное отделение Пенсионного фонда, предоставить документы на автомобиль и чеки на оплату топлива.

Напомним, на Крайнем Севере неработающим гражданам, которые получают пенсию по старости или по инвалидности, раз в два года за счёт федеральных средств возмещается стоимость проезда к месту отдыха и обратно.

Раньше такую льготу можно было получить за путешествия железнодорожным, речным, морским, воздушным и автобусным транспортом. Теперь эти возможности расширяются.