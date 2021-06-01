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Мурманская область. Арктика (16+)01.06.21 12:40

Татьяна Кусайко одержала уверенную победу на праймериз

В Мурманской области подведены итоги электронного предварительного голосования партии «Единая Россия» по отбору кандидатов для выдвижения в депутаты Государственной Думы. Уверенную победу на праймериз одержала сенатор РФ, заслуженный врач России Татьяна Кусайко, представляющая регион в верхней палате.

Сенатор поблагодарила жителей Мурманской области за поддержку и активное участие в предварительном голосовании «Единой России».

По её словам, северяне в полной мере проявили свою гражданскую позицию и политическую активность, отдав голоса тем, кто в сентябре должен представить партию на выборах.

- Искренняя признательность всем, кто проголосовал с полным пониманием того, что будущее Мурманской области напрямую зависит от кандидатов, которые будут представлять интересы жителей региона в органах власти всех уровней, - сказала Татьяна Кусайко.

- Благодаря вам я стала лидером голосования в Мурманской области, набрав 46757 голосов по Мурманскому одномандатному избирательному округу. Десятки тысяч ваших голосов говорят о вашем доверии и подтверждают, что моя работа в Совете Федерации заслужила вашу высокую оценку. Огромное вам спасибо за участие и оказанное доверие! - выразила она слова признательности на своих страницах в социальных сетях.

Напомним, предварительное голосование завершилось в Мурманской области 30 мая. «Единая Россия» - единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.

Оно проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах России.

Окончательные итоги подведут в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на съезде 19 июня в Москве, региональных партийных конференциях.

Напомним, Татьяна Алексеевн стала первым зарегистрированным кандидатом на предварительном голосовании «Единой России» в Мурманской области. Она намерена выдвигаться кандидатом в Госдуму восьмого созыва по Мурманскому одномандатному избирательному округу.

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